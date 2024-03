A következő idényre olyat tervez az Adidas és a Real Madrid, amit még nem láthattunk.



Az utóbbi években a kék, fekete és lila színek dominálta, viszont a következő szezonra tervezett két szett jóval merész stílusban és színekben is.

Az elsőszámú mez természetesen fehér lesz, de a második és a harmadik felszerelés bizony narancsságra és barna lesz!

Real Madrid’s kits for next season have already been decided: 1st kit - White 2nd kit - Orange 3rd kit - Brown @marca pic.twitter.com/PuYzxnjHOJ

A Madrid tíz évvel ezelőtt már játszott narancssárgában. A szín szerencsét hozott az akkor Carlo Ancelotti által edzett csapatnak, amely ebben a szerelésben nagyszerű estéket produkált, különösen az európai kupaporondon. Az egyik legemlékezetesebb a Schalke elleni 6-1-es győzelem volt a BL nyolcaddöntőjében.

Barna színben viszont a Madrid még soha nem játszott története során. Az Adidas az elmúlt években szokatlan színekbe öltöztette a madridiakat, a piros, a rózsaszín, a zöld és a narancssárga volt a legmerészebb, de a sportszergyártó egy olyan színnel (barna) megy tovább, amely nem túl gyakori a futball világában sem.

Real Madrid and Adidas have already planned next season’s kits. The second kit will be orange, and the third will be brown.



— @marca pic.twitter.com/4gQUgh98Co