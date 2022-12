Florentino Pérez az elmúlt 22 évből tizenkilencet a Real Madrid elnökeként töltött el, és szinte a klub szinonimájává vált. Az ő időszaka meghatározta a 21. századi európai labdarúgás történetét, először a "Galaktikus-korszakkal", majd a második időszakában egy évtizedes európai dominancia következett.

A Real Madridnál még mindig válasszák az elnököt, de Pérez többé-kevésbé azóta irányítja a klubot, hogy Ramon Calderon 2009-ben elhagyta a posztot. Pérez távozása óta az első alkalommal szigorították a jelölési feltételeket, megnehezítve ezzel, hogy mások kihívást jelentsenek neki - a változtatásokat a klubtagok szavazták meg.

75 éves korában is egy kíméletlen üzletember, aki nem is ő lenne, ha már nem gondolkodna az utódján. A Sport szerint már meg is van az ideális jelöltje a fejében. Egy olyan név, akit az egész világ ismer: Rafael Nadal. Az ikonikus teniszező lelkes madridista, akit időről időre látni a Santiago Bernabeu páholyaiban.

„Ha megkérdeznék tőlem, hogy szeretnék-e a Real Madrid elnöke lenni, a válaszom nem lenne más, mint természetesen” – mondta Nadal 2019-ben.



Fotó: David S. Bustamante/ Soccrates/Getty Images

Pérez 2011-ben a klub nagykövetévé tette őt, és korábban megjegyezte, hogy "Nadal csodálatos választás lenne a Real Madrid elnöki posztjára". Egyelőre nem egyértelmű, sőt, nem is sejthető, hogy Pérez a közeljövőben lemondana, de ahogy a nyolcvanas éveihez közeledik, úgy lehet, hogy Nadal is közelebb kerülhet a klubhoz.

Ha mégis indulna, Nadal elsöprő népszerűsége és anyagi forrásai miatt erős favorit lenne bármelyik pozícióra. Ahogy közeledik a visszavonulása a tenisztől - Nadal most 36 éves -, lehet, hogy a következő pozíciója a világ egyik legnagyobb klubjának vezetése lesz.

Borítókép: Carlos Alvarez/Getty Images