Florentino Pérez, a Real Madrid frissen újjáválasztott elnöke a futballklub gazdasági stabilitásának helyreállítását tekinti az egyik legfőbb kihívásnak, valamint Kylian Mbappé megszerzését ígéri a szurkolóknak.

A királyi klub elnökének törekvéseiről a legolvasottabb spanyol sportnapilap, a Marca írt kedden, miután eldőlt: Pérez további négy évig marad a posztján. A 74 éves sportvezető gyakorlatilag automatikusan őrizte meg tisztét, mivel a hétfői határidőig más nem kandidált, így egyetlen jelöltként, szavazás nélkül erősítették meg elnöki funkciójában 2025-ig.



Pérez nemcsak az elmúlt 12 évben vezette a blancókat, hanem egy ízben már korábban is, 2000 és 2006 között. Az újabb terminusnak azzal a jelszóval vág neki, hogy kivezesse a klubot abból a nehéz, jelentős veszteségeket okozó helyzetből, amelyet a koronavírus-járvány idézett elő.

A Marca a gazdasági kilábalás mellett a Pérez-projekt sarkalatos pontjaként említi az új futballstadion megszületését, a csapaterősítést illetően pedig a két legfelkapottabb európai ifjú sztár, a jelenleg a Paris Saint-Germaint erősítő Kylian Mbappé és a Borussia Dortmundban játszó norvég Erling Haaland megszerzését.



A világbajnok Mbappét illetően a sportlap közelinek nevezi a francia támadó Madridba érkezését, a norvég futballista esetében viszont nehézségeket vizionál, mivel a szintén rendkívül gólerős csatár szerződtetésével kapcsolatban a német klub több ízben is leszögezte: Haaland nem eladó.



A Marca kitért a Real Madridot jelenleg irányító Zinedine Zidane-ra is, megjegyezve, hogy a francia vezetőedző jövője bizonytalan a Real Madridnál. "Csak az edző és az elnök tudja, hogy mi lesz Zidane-nal. Senki más" - fogalmazott a sportújság.

