A Real Madrid szerda este újabb trófeával bővítette az amúgy sem kicsi gyűjteményét, miután az Európa Szuperkupában 2:0-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot. Az újabb sikert követően a Királyi gárda elnöke, Florentino Pérez értékelte a mérkőzést, majd kitért a klub átigazolásaira, Benzema szerepére, de beszélt a nagy rivális Barcelonáról is.



„Jó szezonunk volt, és nagyon izgatottak vagyunk a Szuperkupa miatt. Először is győzelmeket kell szereznünk, hogy bejussunk a döntőbe, majd megnyerjük azt. Nagyszerű csapatunk van, ez egy jól végzett munka” – értékelt Ancelotti az újabb trófea megszerzését követően.



Az edző szerepe:

„Ancelotti nagyon jól irányítja ezt a csapatot, fontos része a sikernek. Nagy lelkesedéssel kezdjük az új szezont, amely vasárnap kezdődik. Igaz, hogy idén minden jól ment, és senki sem lehet elégedetlen, de tovább kell dolgoznunk, minden nap a jövőnkön dolgozunk."



Átigazolások:

„Továbbra is jól kell edzenünk, Ancelotti irányította a keretet, jelenleg semmi másra nem gondolunk."



Benzema:

„Nézd meg az összes csatárunkat. Nem lesz beteg, de ha igen, akkor annyi csatárunk van, hogy nem veszik észre. Az Aranylabdát? Véleményem szerint már tavaly is megérdemelte, és idén még inkább."



Pérez közeledik Bernabé rekordjához:

„Santiago Bernabéunak van egy másik története is, ő ennek a Real Madridnak a megalkotója, őt nem csak a címekben fogják mérni, én csak megpróbáltam megfelelni annak, amit tett. Mindig különleges, ha nyersz, de nem hiszem, hogy érdemes összehasonlítani."



A nagy rivális Barcelona:

„A Barca... vannak szezonok, amelyekben mindannyian jobban vagy rosszabbul teljesítünk, de a Barca a világ egyik legfontosabb intézménye a Madriddal együtt. Vissza kell térnie ahhoz, amilyen, mert ez a világ futballjának és mindenkinek jó.



A következő szezon:

„Nem nyerhetünk meg mindent egész életünkben, de azon fogunk dolgozni, hogy továbbra is elégedetté tegyük a szurkolóinkat, és ehhez optimális a helyzetünk.”

Borítókép: Oscar J. Barroso/Europa Press a Getty Images