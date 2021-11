A Real Madrid játékosa francia médiaviharban van, miután kiderült egy vele kapcsolatos történet, amelynek tényei 2018-ig nyúlnak vissza.

Ferland Mendy nem most éli élete legcsendesebb óráit, és jó okkal, mert a ma már jól ismert Romain Molina látókörébe került, újságíró és szabadúszó író, aki számos olyan nagy napilappal együttműködik, mint a The Guardian, a BBC vagy a The. New York Time. Utóbbi ugyanis súlyos erőszakos cselekménnyel vádolja őt egy nő ellen még 2018-ban. Állítólag fejbe rúgta és ütötte őt a földön, mielőtt megmutatta volna neki a nemi szervét. A nőt, aki fejsérülést szenvedett, a sürgősségi osztályra szállították. Ezek a tények, még a Lyonban töltött idejére nyúlnak vissza, röviddel a Real Madridhoz való érkezése előtt.

La jeune femme en question a été hospitalisée à son retour sur Rouen pour un traumatisme crânien https://t.co/g9Qlacd0dZ — Sara Menaï (@SaraMenai) November 18, 2021

Romain Molina szerint a történetet különösen klubja, vagyis az Olympique Lyonnais csitította el, hogy ne csorbuljon a játékos hírneve az átigazolása előtt. Az újságíró azt állítja, hogy ennek a történetnek minden bizonyítékát "ismerte" mindenki az iparágban.

Forrás: real-france.fr

Borítókép: real-france.fr