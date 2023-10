Szeptember 27-én történelmi pillanat következett be a spanyol élvonalban, a LaLigát ugyanis a Girona vezette, az a csapat, amelyik a második legkisebb költségvetéssel rendelkezik.

A marca.com meg is vizsgálta, mi az oka ennek a remek teljesítménynek, szerintük ugyanis a gironai csoda nem a véletlen műve. A legfontosabb, hogy a klub része a 13 tagot számláló City-csoportnak, aminek többek között az előző szezonban triplázó Manchester City és a belga másodosztályú Lommel is. Utóbbi azért lehet számunkra érdekes, mert náluk szerepel a fiatal magyar Vancsa Zalán.

Ami a csoportot illeti, mindegyikük saját döntéseket hoz a központi filozófián belül. Van ugyanis egy egység, amely biztosítja, hogy az összes klub beszéljen egymással, segítsék egymást, hogy a legjobb "know-how-val" rendelkezzenek munkájuk elvégzéséhez.

Az európai tagokon (Manchester City, Lommel, Palermo, Breda, Troyes) túl jelen vannak a többi kontinensen is: New York City, Montevideo, Bahia, Yokohama Marinos, Sichuan Jiuniu és Mumbai City is a hálózat része.

A megfigyelt játékosokról hatalmas adatbázis áll a tagok rendelkezésére, akik egymás között is tudják cserélgetni a már szerződtetett futballistákat, akik előtt mindig lesz lehetőség előre lépni. Ez Vancsa Zalán előtt is esélyt teremthet, ha kiemelkedik aktuális csapatából, könnyen feljebb juthat a létrán.

Taty Castellanos is a City-csoport játékosa volt. A montevideói csapat legjobbjaként ugrott át a New York Citybe, ahonnan szintén kiemelkedett, így került kölcsönben a Gironához. A katalán klubban kiváló évet zárt, és csoport pedig 15 millió euróért adta el őt a Lazio együttesének. A Girona keretében jelenleg két olyan futballista szerepel, akit a hálózat 1-1 tagjától vettek kölcsön: Couto a Manchester Citytől, Savio a Troyes csapatától jött.

A marca hozzáteszi, „A menedzsmentet minden egyes klub önállóan intézi, itt Pere Guardiola, Delfí Geli és Quique Cárcel munkája rendkívüli. A projektnek időre van szüksége, hogy beérjen, senki ne felejtse el, hogy a Manchester City a tavalyi szezonig nem nyert Bajnokok Ligáját, a Girona pedig most aratja a lelkiismeretes munka gyümölcsét.”

A jelenleg 3. helyen álló Girona a Cadiz vendége lesz szombaton.

