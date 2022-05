A 19 éves Ansu Fati újabb súlyos sérülés után tért vissza. A szupertehetség bízik benne, hogy rengeteg címhez segítheti hozzá a jövőben a Barcelonát.

Ansu Fati 16 évesen debütált a La Ligában. A fiatal tehetség gyorsan a Camp Nou kedvencévé vált. A 19 éves játékosnak azonban már voltak komolyabb sérülései, amelyek többé-kevésbé tönkretették az elmúlt két szezonját.

Fati tavaly ősszel hosszabbította meg a szerződését a Barcelonával, az idei szezonban tizenegy mérkőzésen öt gólt szerzett.

„Soha nem gondoltam a távozásra. A Barca mindent megadott nekem. Ez az én klubom. A fő ambícióm az, hogy címeket nyerjek a Barcelonával. Ha ez azt jelenti, hogy személyes rekordokat is elérek, az fantasztikus. Keményen fogok dolgozni, és továbbra is elkötelezett vagyok. Remélhetőleg most már a trófeák és a rekordok következnek a karrieremben” – mondta Fati a sportbible.com-nak.

