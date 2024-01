A Barcelonának januárban meg kellett volna erősítenie a középpályáját.

Ezt maga a klubelnökük mondta, aki az újságíróknak elárulta, hogyan tudná kihasználni a Barcelona egy esetleges kölcsönszerződéssel egy új középpályás megszerzését.

Ez azonban nagy valószínűséggel nem fog megtörténni, mivel a Barca továbbra is fél kézzel a háta mögött küzd a Financial Fair Play szabályzata miatt. Fabrizio Romano szerint a katalánok két olyan középpályás célpontról is lemaradtak, akiket gondosan kielemeztek januárra.

Az egyik ilyen középpályás a rendkívül tehetséges belga sztár, Arthur Vermeeren. Romano a rá jellemző címmel adta ki a hírt, azt állítva, hogy a 18 éves játékos megegyezett az Atletico Madriddal.

Atlético Madrid have reached verbal agreement with Antwerp to sign Belgian top talent Arthur Vermeeren! After initial €15m package offered as revealed last week… …bid in excess of €25m sent today. Final details then Vermeeren will join Atléti now, January. pic.twitter.com/IUdEWJmb6D

Romano elárulja, hogy az Atletico eredetileg 15 millió eurós csomagot ajánlott a tehetséges középpályás megszerzéséért. A teljes csomag elérheti a 25 millió eurót. A Barca egyszerűen nem tudott ilyen ajánlatot tenni a Royal Antwerpnek.

Közben a Barcelona lemaradt a Manchester City harcias középpályásáról, Kalvin Phillipsről is.

Kalvin Phillips to West Ham, here we go! Loan deal agreed with Man City and also on player side. One more from Tim Steidten.



Understand it will also include an option to buy clause in June for #WHUFC.



Medical tests booked on Wednesday.@TurkishAirlines pic.twitter.com/zfv9UAOLXO