Cesc Fábregas szerint, a Tottenhamból szabadulni vágyó Harry Kane lenne a tökéletes utódja Karim Benzemának a Real Madridnál.

A 27 éves Kane kiváló formában szerepelt az előző szezonban a Spurs csapatában, mivel az összes mérkőzést figyelembe véve 49 meccsen 33 gólt szerzett. A Tottenham sztárja megszerezte a harmadik Premier League-es aranycipőjét az elmúlt szezonban, miután a Liverpool szélsőjét, Mohamed Salah-t megelőzte a góllövőlistán.



Az angol válogatott csapatkapitányának szerződése 2024-ben jár le a klubjánál, de ő már hamarabb távozni szeretne. A hírek szerint a Manchester City és a Manchester United is érdeklődik iránta. Fábregas tudja, hogy Benzema nem fog távozni a Real Madridból, de úgy véli, hogy Kane lenne a megfelelő választás Karim helyére.

„Természetesen Benzema az Európa-bajnokságon ismét megmutatta, hogy fantasztikus játékos, aki még mindig remek formában van. Nagyon jól játszik, de az is tény, hogy szerintem Kane is képes lenne átvenni tőle a helyét Madridban. Ez megmutatja, mennyire is nagyra érétkelem őt. A Real Madridnál való nyomással, akárcsak a Barcelonánál, nem mindenki játékos képes megbirkózni. Ha valaha Benzema távozna, vagy a helyettesét keresik, akkor szerintem Kane lenne a legjobb választás.”

