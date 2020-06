A Barcelona csapata külön videóval jelentkezett abból az alkalomból, hogy a katalánok közel 100 nap kihagyás után újra bajnoki meccsen lépnek pályára szombat este.



A tabellát vezető Barcelona a Mallorca csapata ellen idegenben folytatja a pontvadászatot.

A klub a hivatalos Twitter oldalára töltött fel a szurkolóknak egy videót, amihez csak ennyit írtak:

"A piilanat amit vártál. Érzed már?"

A videóban sok jelenetben látni a fiatal Messit is, amikor még a Barca akadémián ontotta a gólokat.

