A Bild értesülései szerint a Barca ijfú titánját a nyáron a Bayern München egy csillagászati ajánlattal kereste meg, ő azonban csípőből elutasította azt, mivel minden vágya, hogy Barcelonában teljesítse be karrierjét.

A középpályásnak 2023 nyaráig van szerződése a katalánokkal, így januártól akár szabadon is tárgyalhat majd érdeklődőivel, ám erre minimális esély mutatkozik. Laporta és Xavi is eltökélt abban, hogy minél előbb bebiztosítsák Gavi jövőjét egy új szerződéssel.

A még mindig csak 18 éves játékos az új szerződése aláírásával végre hivatalos elsőcsapatos mezszámot is kap majd a Barcánál.

| Bayern Munich asked about Gavi but the player told them he would rather stay at Barcelona. [@cfbayern] #fcblive pic.twitter.com/ZU24AhNnuq