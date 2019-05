Adrien Rabiot közel állt ahhoz, hogy aláírjon a Barcához a nyártól, de édesanyja és ügynöke, Veronique követelései, és Frenkie de Jong leigazolása, kinyírták az üzletet.

A Paris United megerősítette, hogy mi folyt idén. Rabiot végig háborúban állt csapatával, a PSG-vel, mióta kiderült, nem hosszabbít, így nyáron ingyen távozhat. A klub válasza erre az volt, hogy előbb a mérkőzésektől, majd az öltözőtől és az első csapat edzéseinek látogatásától is eltiltották. Hiába számított volna rá az edző, Thomas Tuchel. A franciák ehhez azt követően is tartották maguk, hogy a játékos apja és nagyapja is elhunyt. Végül hagyták az első csapattal edzeni, de egy percet sem kapott a pályán.

Fotó forrása: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

A Barca állt a legközelebb, hogy megszerezze a középpályást, és a tárgyalások Veronique és Eric Abidal között előrehaladottak voltak. Viszont a követeléseik túl nagyok voltak. Rabiot 10 milliót akart keresni egy évben, és emellé egy 15 milliós aláírási pénzt, annak tükrében, hogy a katalánoknak nem kell átigazolási díjat fizetnie, csak nevelési díjat, hiszen náluk formálódott Rabiot, ez újabb 10 millió lett volna. Szóval összességében ez az ingyenes átigazolás 25 milliójába került volna a Barcának, plusz a játékos fizetése.

Ha ehhez hozzá adjuk Rabiot „különleges” karakterét – nem volt hajlandó bizonyos pozíciókban játszani a PSG-nél például – és, hogy az anyjával milyen nehéz megállapodni, érthető, hogy miért vetettek véget a tárgyalásoknak.

Rabiot most úgy tűnik, Torinó felé veszi az irányt, ahova Aaron Ramsey már korábban aláírt, de anyja követelései a Juventus számára is nehezen elérhetőek. A Tottenham lehet még opció.