Carlos Tusquets, a Barcelona ideiglenes elnöke úgy nyilatkozott, hogy nyáron el kellett volna adni Lionel Messit, amikor az argentin világsztár bejelentette távozási szándékát a katalánoknál.

Akkor a klub és a La Liga sem egyezett bele, hogy Messi elhagyja a csapatot és a bajnokságot.

A játékos szerződése 2021 nyaráig tart, amikor majd ingyen távozhat a katalánoktól.

A Barcelona komoly pénzügyi problémákkal küzd a koronavírus-járvány óta. Egyes hírek szerint már a januári bérek kifizetése is problémás lehet a csapatnál.

