Gareth Bale várható távozása a Real Madridtól óriási szerepet játszhat abban, hogy a spanyol óriás megszerezhesse Paul Pogbát.

A walesi piaci értéke 50 és 60 millió euró között van, valamint hamarosan egy másik sztár is elhagyhatja a Bernabéut, James Rodríguez, aki szintén 50 millió körül távozhat. A két sztár eladásával a Madrid könnyedén összeszedhet 100 milliót, amivel rá lehetne venni a Manchestert, hogy engedje el elvágyódó klasszisát.

A Madrid azonnali prioritása, hogy megszabaduljon azoktól a játékosoktól, akik nem szerepelnek Zidane terveiben. Amint ezekkel az eladásokkal végeztek, és összegyűjtötték a kellő tőkét, lépéseket tesznek Pogba leigazolására. A 26 éves játékosért valószínűleg azonban át kell majd lépniük bőven a 100 milliós határt. Pláne, hogy a legutóbb nyilvánosságra került információk szerint a Vörös Ördögök 200 milliónál kevesebbről nem is akarnak hallani.

Madrid viszont maximum 150 milliót szánna a középpályásra, amit nem esne nehezükre kifizetni, ha mindenki távozik, akit ki akarnak tenni.

Bale kirakása kulcsfaktor lehet a Madrid mozgásterében Pogba fizetésénél is. A támadó 14.5 milliót keres szezononként Spanyolországban, Ezt akár egyben meg is örökölheti a francia, aki adózás után most 12 milliót tehet zsebre a Unitednél.

Bár a Premier League átigazolási ablaka már augusztus 8-án zár, mind a Madrid, mind Pogba tábora úgy érzi, ez az átigazolás egész hónapban elhúzódhat. A LaLigában csak szeptember 2-án van vége az átigazolási időszaknak, így a királyiaknak nem sietős nyélbe ütni az üzletet, így arra is van még rengeteg ideje, hogy kirakja a Zinedine Zidane terveiben nem szereplő játékosokat.

Bale és James mellett, Borja Mayoral, Lucas Vázquez és Mariano Díaz áll a távozás szélén. A trióért még további 60 millióra számítanak, emellett jó ajánlatok érkezhetnek még Iscora vagy Marco Asensiora is.

A Madrid terve olyan 150 millió euró környékén keresni még mielőtt Pogbáért indulnának. Illetve az is fontos lenne számukra, hogy mindeközben ne szegjék meg a pénzügyi fair play szabályokat, ezért még fontosabb, hogy előbb legyen a pénz a táskában a távozókért, és csak utána adjanak ki pénzt a világbajnokért.

Fotó: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images