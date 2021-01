A KPMG könyvvizsgáló cég legfrissebb kimutatása szerint a spanyol bajnok Real Madrid labdarúgóklubjának volt a legnagyobb a bevétele az európai egyesületek közül a koronavírus-járvány által sújtott 2019/2020-as szezonban.

A vállalat által közölt kimutatás alapján ugyan a madridiak bevétele nyolc százalékkal csökkent a vizsgált időszakban, még így is 681,2 millió euróval a ranglista élén zártak, megelőzve a német bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Bayern Münchent (607,2 millió euró), a Premier League-aranyérmes FC Liverpoolt (557 millió euró), valamint a francia bajnok Paris Saint-Germaint (540,6 millió euró).



A lista ötödik helyét a Serie A-ban címvédő Juventus foglalja el 401,4 millió euróval, míg a pandémia okozta veszteségek rangsorában a Paris Saint-Germain áll az élen, amely a KPMG kimutatása szerint 125,8 millió euró bevételtől esett el a járvány miatt. Ebben az is közrejátszhatott, hogy az európai csúcsbajnokságok közül tavaly áprilisban csak a franciát szüntették be idő előtt a pandémiára hivatkozva.

