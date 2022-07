Cristiano Ronaldo nevét az elmúlt napokban több klubbal is szóba hozták, most azonban egy meglepő név tűnt fel a lehetőségek közt.



Cristiano Ronaldo ügynöke, Jorge Mendes hétfőn találkozott a Barcelona elnökével, Joan Laportával. A Barcelonában létrejött vacsora alatt több név is terítékre került. Ruben Neves, Rafa Leao és Bernardo Silva mellett Cristiano Ronaldo is szóba jött. Amint azt az AS megtudta, a Barça elnöke és a portugál sztár ügynöke arról tárgyalt, milyen lehetőségek vannak arra, hogy az exmadridi játékos nyáron csatlakozzon a Barca soraihoz.

A lap arról ír, hogy Joan Laporta már tavaly nyáron is érdeklődött Ronaldo iránt, és végig gondolta a portugál sztár beépítésének lehetőségét, ám a klub nehéz anyagi helyzete megakadályozta abban, hogy komolyabban foglalkozzon a kérdéssel.



Cristiano Ronaldo esetleges Barcelonába való érkezése fontos fegyver lenne a Barca elnökének a kezében és egyúttal egy módja annak, hogy nyomást gyakoroljon a Bayern Münchenre, amely határozottan elutasítja a Robert Lewandowskiról szóló tárgyalásokat.

Eközben Ronaldo jelenleg Portugáliában tartózkodik, és családi okokra hivatkozva kihagyta a Manchester United első edzéseit. A 37 éves játékos néhány nappal ezelőtt arra kérte az angol klubot, hogy megfelelő ajánlat beérkezése esetén engedje el őt.

Az ötszörös aranylabdás lehetséges célpontjai közt eddig a Chelsea, az AS Roma és a Bayern München állt, most azonban úgy tűnik a Barcelona is csatlakozott az érdeklődök köréhez.

Borítókép: Tom Purslow/Manchester United a Getty Images