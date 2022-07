Robert Lewandowski 33 évesen is kirobbanó formában van, amit részben annak köszönhet, hogy néhány évvel ezelőtt úgy döntött, változtat étkezésén.



A nemrég a Barcelonába igazoló lengyel támadó sokat tett azért, hogy maximalizálja a pályán nyújtott teljesítményét. Néhány évvel ezelőtt úgy döntött, változtat étrendjén, és a „fordított” táplálkozást alkalmazza.

Utóbbi azt jelenti, hogy minden étkezését a desszerttel kezdi, például egy csokis brownie-val, majd ezt követően fogyasztja el a húst vagy a halat, a végén pedig salátával vagy levessel zár.

Ezen kívül a táplálkozásának fontos része a tonhalfogyasztás. Ez az, amiből általában a reggelijét készíti. Továbbá figyel arra is, hogy kerülje a glutént és a laktózt tartalmazó ételeket.





A játékos átalakulását felesége is segítette, aki diplomás testnevelő és táplálkozási szakértő. Annának saját táplálkozással foglalkozó vállalkozása és egy fitnesszel foglalkozó Youtube-csatornája is van. A nő nemcsak férje táplálkozását segti, hanem gyakran együtt is edz Lewandowskival.



Úgy tűnik az új étrend bejött a lengyelnek, hiszen évek óta topformában játszik.

Nemcsak ezen a területen fejlődött azonban sokat, hanem az üzleti életben is. A Bayernnél töltött ideje alatt egy a lengyel olimpiai csapat ruházatát késztő cég tulajdonosa lett, és számos divat-, és technológiai márka nagyköveteként is tevékenykedik.

Borítókép: S. Mellar/FC Bayern a Getty Images