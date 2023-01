Lluis Miguelsanz, a Diario Sport újságírója szerint a katalánok nagy örömmel figyelik Abde teljesítményét az Osasunában, ezért a következő szezonban helyet kaphat az első csapatban.

A bennfentes infó szerint a játékos az első csapathoz csatlakozhat, és megkapja a lehetőséget az előszezonban, hogy bizonyítsa rátermettségét Xavinak.

Ha mégis úgy döntenének, hogy továbbadnak rajta, az angol Wolves szívesen le is csapna rá, a hírek szerint egy 20 millión felüli ajánlattal már esélyük is lehet erre.

Ez Abde’s goal in extra time! Osasuna take the lead vs Sevilla. #OsasunaSevillaFC #CopaDelRey



pic.twitter.com/2hV69nnALz