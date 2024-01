Xavi, a Barcelona vezetőedzője a La Ligában lévő bírói munka színvonalát sérelmezte, miután a Real Madrid nemrég 3-2-es győzelmet aratott az Almeria ellen, és jelezte, hogy nehéz lesz a csapata számára megnyerni a bajnokságot, ha a királyiak továbbra is kegyelemben részesülnek.

Nos, úgy tűnik, ez nagyon megviselte a Real Madridot, amelynek hivatalos médiacsatornája (RMTV) visszavágott a megjegyzésére. A katalánok vezetőedzőjének legutóbbi megjegyzéseivel kapcsolatban a csatorna televíziós igazgatója így nyilatkozott: „Érdekes, hogy Xavi ilyen furcsa dolgokat talál, amelyek a La Ligában történnek, miközben gyakorlatilag az egész pályafutása alatt, 20 éven keresztül a klubja körülbelül 8 millió eurót fizetett a játékvezetők alelnökének.”

„Ragaszkodom hozzá, hogy Xavi egész pályafutása alatt. Húsz éven keresztül. Ez összesen, megszámoltuk, 600 mérkőzést jelent Xavi Hernandez úr pályafutása során a Barcelona játékosaként, a hozzájuk tartozó bajnoki címekkel” – folytatta.

„Nem mi mondjuk, a bíró mondja, az ügyész, a polgárőrség... Ez a 600 mérkőzés gyanúsítás alatt áll. Ez a valóság. A klubja vád alatt áll. Az egész időszakot, amelyben Xavi az FC Barcelona játékosa volt, vizsgálják" – jelentette ki.

Ezzel a „Negreira-ügyre" célzott, a Barca ellen ugyanis vizsgálat folyik, mert állítólag 2016-2018 között fizetett a magas rangú játékvezetőnek. Teljesen nyilvánvaló, hogy a Real Madrid azt szeretné, ha a Barcát bűnösnek találnák ebben az ügyben és megbüntetnék őket, ami segíthet számukra.

RMTV respond to Xavi’s statements: “It’s curious that Xavi finds strange things that happen in La Liga & it seems normal to him that practically during his entire career, for 20 years, his club has been paying the vice president of the referees around 8 million.



