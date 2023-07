Tartási kötelezettség elmulasztása miatt Erika do Rosario Nieves kártérítést követel az apjától, akire szabadságvesztés is várhat.



A lányról 2022 februárjában bizonyosodott be hivatalosan, hogy a híres csatár gyermeke. Az apasági per kapcsán a bíró megállapította, hogy Eto’onak havi 1400 eurót kellett volna fizetnie tartásdíj jogcímén, de ez nem történt meg.



„Erika anyagi helyzete nagyon gyenge, miközben Eto'o luxusban él" – tette hozzá a lány képviselője.



Az ügyvéd abnormálisnak tartja, hogy Eto’o még tisztséget viselhet a kameruni labdarúgó szövetségnél, tekintettel korábbi adócsalásos ügyére. Ráadásul volt már egy gyermektartással kapcsolatos pere is.



A jogi képviselő ezen túlmenően a hatalommal való visszaélést is megemlítette, mint súlyosító körülményt.



A lány édesanyja a terhessége idején próbált kapcsolatba lépni a leendő apával, de a futballista nem válaszolt a telefonokra és az emailekre sem. Erikát nem ismerte el gyermekének, és anyagilag sem akarja támogatni.

Borítókép: Denis Doyle/Getty Images