A brazil játékos másfél szezont töltött Madridban, az Atlético játékosaként. Ezalatt sok fontos megmozdulása volt, de sosem sikerült megkerülhetetlenné válnia a csapaton belül.

A játékos és a klub megegyezése alapján a brazil klubot vált és csatlakozik a Premier League-résztvevő Wolverhampton Wanderers gárdájához.

Az angol klubot az a Julen Lopetegui irányítja, aki korábban a Sevillát, a Real Madridot vagy a spanyol nemzeti 11-et is.

Cunha egy közzétett üzenettel búcsúzik a matracosoktól, amelyben jól látszik, mennyire élvezte a Madridban töltött időt.

„Szeretni és szeretve lenni. Ezek olyan mély dolgok, amelyet sosem feled az ember. Valakivel azonosulni, fontosnak érezni magad, szeretet érezni és egy családhoz tartozni. Tiszta szívből köszönök nektek mindent. Olyan rajongók vettek itt körül, akiknek hála a világ másik felén is otthon éreztem magam!”



„A foci is olyan, mint bármely más munkahely. Itt is vannak munkakörök, főnökök és ezek hierarchiája. Vannak, akik fontos döntéseket hoznak, erre reagálva pedig neked is meg kell hoznod a sajátod. A szívemben mindig marad egy rész az Atletinek!”



„Mindig teljes szívemből küzdöttem, mert úgy éreztem, ti is megadtatok nekem mindent!”

Fotó: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto via Getty Images