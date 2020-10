Bércsökkentések várhatóak az FC Barcelona labdarúgócsapatánál a koronavírus-járvány okozta bevételkiesés miatt.

A katalán csapatnál az értesülések szerint a játékosok fizetése mellett az edzők, illetve a háttérszemélyzet járandósága is csökkenni fog, mert a világjárvány következtében mintegy 97 millió eurós bevételkiesést kellett elkönyvelniük az éves pénzügyi jelentésben.



A forrás szerint a munkavállalók - köztük a játékosok - a közeljövőben kineveznek valakit, aki képviseli az érdekeiket a vezetőséggel való tárgyalások során.



A Barcelona június óta zárt kapuk mögött játszik, a jegyeladás hiánya jelentős bevételkiesést okoz a klubnak, amely azt is megsínyli, hogy a barcelonai turisták elmaradása miatt a megszokottnál jóval kevesebb látogatója van a Camp Nou múzeumának, továbbá ajándéktárgyból is kevesebb fogy.



A klub a jávány miatt márciusban átmeneti, hetven százalékos bércsökkentést jelentett be, június óta azonban mindenki a szerződésében foglalt fizetést kapja annak ellenére, hogy az előző évhez képest 14 százalékkal kevesebb bevételt termeltek.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images