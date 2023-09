Raúl González, a Real Madrid legendája ötödik szezonját tölti a klub második csapatának élén, ezalatt pedig szépen felépítette a Castilla játékát és legjobbjai sorra döngetik a nagycsapat ajtaját.



Semmi oka nem lenne arra a spanyolnak, hogy kiutat keressen a megbízatásából, most azonban felmerült a neve, mint a távozó Quique Sétien utódja a Villarreal egyesületénél.

Habár hivatalos ajánlat még nem érkezett a Sárga Tengeralattjárótól, a klub és az edző is fontolgatja a lehetőséget, ugyanis bármennyire elkötelezett a Castilla mellett, a La Ligában történő edzősködés természetesen vonzó lehetőség Raúl számára.

Raúl nem most kap először ajánlatot elsőligás csapattól, nyáron keresték a Frankfurttól is, de a Leeds, az Espanyol és a Schalke is érdeklődött iránta.

El Villarreal quiere FICHAR a Raúl González para sustituir a Quique Setién.



El Real Madrid CONOCE EL INTERÉS del Villarreal.



Raúl ha RECHAZADO anteriormente ofertas del Eintracht de Frankfurt, Leeds y Espanyol.



NO está claro lo que decidirá Raúl. Es una oferta tentadora y… pic.twitter.com/xpz1EozuBL — SrNaninho (@SrNaninho) September 7, 2023

Fotó: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images