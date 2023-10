Második félidő:

Egyik edző sem cserélt a szünetben.

Első félidő:









Megnyomta a félidő végét a Barcelona, jobbról és balról is szügletet végezhettek el. Majd az egyperces hosszabbítás végén Vinicus indult meg, a felezővonalnál Ferran Torres állította meg, sárgáért cserébe.



38. perc: Kroos emelését követően Carvajal lőtt éles szögből, az oldalhálóba.



Nehezen talál fogást ellenfelén a Real Madrid, egyelőre nem sikerül megdolgoztatni Ter Stegent, a (nagyobb) lehetőségek a hazaiak előtt adódtak.



A 28. percben Joao Felix lépett ki, Carvajal az utolsó pillanatban szerelte. A portugál szerint szabálytalanul, a bíró másképp látta.



Rüdiger szánta el magát lövésre a Barca-térfél közepéről, nem tévedett sokat.



Egyelőre szól a Rock and Roll Barcelonában:



A 16. percben közel járt a Barcelona, hogy megduplázza előnyét. Harcias labdaszerzést követően Fermín lövése a kapufáról vágódott ki.



A 8. percben megszerezte a vezetést a hazai együttes. Gündogan használta ki a Real-védők hatalmas hibáját.

ILKAY GUNDOGAN SCORES HIS FIRST GOAL FOR BARCA! WHAT A START FOR BARCA VS. REAL MADRID



A mérkőzést Jesús Gil Manzano vezeti, a 39 éves sípmester számunkra a júniusi podgoricai Eb-selejtezőről lehet ismerős.



A lelátón a Rolling Stones:

Mick Jagger and Ronnie Wood of the Rolling Stones are in attendance for ElClásico as Barca wear their logo for the match