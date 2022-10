A Barcelona jövő nyáron újabb középhátvédet szerződtetne, ezzel pedig ismét nyomást gyakorolnak Gerard Piquére, hogy hagyja el a csapatot.

Mateu Alemany a klub legutóbbi közgyűlésén világosan fogalmazott, amikor arról beszélt, hogy van több magas fizetéssel rendelkező játékos is a keretben, akik képtelenek ezzel arányosan kivenni a részüket a csapat meneteléséből, ezért távozniuk kell.

Kétségtelen, hogy az egyik személy, akire gondolt, az Piqué. A bekk bére az egekben, a La Liga szabályaira hivatkozva pedig többszörösen elutasította a Barca fizetéscsökkentési kérelmeit.

Xavi már a nyáron is igyekezett hatni a játékosra azzal, hogy egyértelművé tette, hogy csak ötödik számú opcióként számol vele a védelemben.

A klubnak továbbra is eltökélt szándéka, hogy Piquét eltávolítsa a klubtól, ennek ellenére tisztában vannak azzal, hogy a szerződés köti őket, így erőszakos úton nem fognak tudni érdeket érvényesíteni.

Koundé és Christensen érkezése kevés volt Piqué számára ahhoz, hogy a kevesebb lehetőség miatt távozzon, így a katalánok tovább ütik a vasat és céljuk, hogy jövő nyáron újabb ember érkezzen a védelembe.

A legvalószínűbb jelölt Inigo Martinez, akinek lejár a szerződése az Athletic Bilbaóval.

Gerard Piqué back in 2020: "If new blood has to come and change this dynamic, i am the first to offer to go." pic.twitter.com/i9WNw6cook