A Chelsea és a Real Madrid is hivatalos honlapján jelentette be, sikeresen zárultak tárgyalásaik, így a következő szezontól Eden Hazard a királyiak mezét viseli már, amit a Real boltjában már kapni is lehet. (Sőt, már a bejelentés előtt is vásárolható volt.)

Fotó: MARCA

A BBC információi szerint a madridi klub hosszútávra tervez a belgával, ötéves szerződést írattak alá vele, és június 13-ára tervezik bemutatását, és a spanyol média szerint a Real 100 millió eurót fizet érte a londoniaknak, akiknél jövő nyáron járt volna le a szerződése.

Hazard 2012-ben a Lille-től igazolt a Chelsea-be, ahol minden sorozatot tekintve 542 meccsen 110 gólt szerzett.