A jó hírű spanyol újságíró, Mario Cortegana elmondása szerint a királyiak legendás középpályása, Luka Modric 2024-re tervezi visszavonulását.

A habfehérek a hírek szerint támogatják ebben a játékost, és ha az idei szezonja is jól sikerül, örömmel kötnek vele egy újabb évre szerződést.

A horvát középpályás annak ellenére, hogy szeptemberben tölti a 37. életévét, még mindig alapembernek számít Ancelotti Real Madridjában. Az eddigi három tétmeccsükön kétszer kezdő volt, illetve már szerzett egy gólt és adott egy gólpasszt is.

Celta Vigo fans gave Luka Modric a standing ovation when he was subbed off pic.twitter.com/oz7e2Q3SZe