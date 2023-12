A Real Madrid sérülésválságon megy keresztül. Nézzük, mikorra várható ezeknek a játékosoknak a visszatérése.

Thibaut Courtois: 2024 áprilisában.

A nagydarab kapus ebben a szezonban még nem játszott a Real Madridban, miután elszakadt a keresztszalagja a térdében. Carlo Ancelotti azt mondja, reméli, hogy a belga még a szezon vége előtt visszatérhet a csapatba.

Dani Carvajal: December 21.

A védő combizomsérülés miatt dőlt ki a Granada elleni győzelem során szedett. Ancelotti szerint a spanyol csütörtökön az Alaves ellen már pályára léphet.

A védő Éder Militão állítólag a vártnál gyorsabban gyógyul a szezon elején elszenvedett keresztszalag-sérüléséből. Talán még a Bajnokok Ligája első kieséses szakaszának visszavágója előtt visszatérhet.

A visszatérés lehetséges időpontja Február 18.

A védő Ferland Mendy.a Villarreal elleni mérkőzésen szedett össze egy sérülést. A félidőben le is kellett miatta cserélni. A probléma azonban nem túl komoly, és várhatóan a hétvégén már visszatérhet.

A visszatérés lehetséges időpontja December 30.

Carlo Ancelotti a francia játékos Camavingát a teljes felépüléshez legközelebb álló játékosok között említette. Már egyedül edz, és várhatóan karácsony után vissza is térhet a csapatba.

Lehetséges visszatérési dátum Január 4., 2024.

A tinédzser Arda Güler a nyári érkezése óta nem játszott a Real Madridban. A jó hír, hogy újra edzésben van, és már az év elejétől bevethető állapotban lehet.

Lehetséges visszatérési dátum 2024. január 4.

Vinicius Jr. ebben a szezonban már többször is megjárta az orvosi kezelőasztalt. A legutóbbi combhajlító sérülését a válogatottbeli szereplése során szenvedte el, amikor Brazília csapatában játszott. Ancelotti azonban elárulta a jó hírt, hogy a brazil játékos januárban már visszatérhet.

Lehetséges visszatérési dátum: Január 4.

Az osztrák védő David Alaba pechjére idén már ő a harmadik Real Madrid játékos, aki keresztszalag-sérülést szenvedett. Még nem esett át műtéten, hogy helyrehozzák a problémát. Több forrás szerint azonban ebben a szezonban már nem fog újra pályára lépni.

Lehetséges visszatérési dátum 2024. augusztus.

