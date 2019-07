Zinedine Zidane problémái egyre csak szaporodnak, pedig a szezon még el sem rajtolt. A szomorú hírt követően, hogy gyakorlatilag idén már nem számolhat Marco Asensioval, Brahim Diaz és a frissen igazol francia balhátvéd, Ferland Mendy is hetekre kidőlt a sorból.

A Real Madrid közleményt adott ki, mely megerősítette, hogy Mendy izomsérülést szenvedett a jobb vádlijában. Azt viszont, ahogyan ez lenni szokott, nem közölték ez mennyi időre szorítja partvonalra a védőt. Viszont az AS szakértője, dr. José González szerint a 24 éves játékos nagyjából egy hónapig lesz távol sérülése miatt.

Az új igazolás így lemarad a szombati városi rivális, Atlético Madrid elleni felkészülési meccsről, az Audi Kupa mérkőzésről a Tottenham ellen, és a barátságos találkozóról a Red Bull Salzburg ellen is. Ami még fontosabb, hogy kihagyja a LaLiga nyitányát is, amikor a Celta Vigo ellen játszanak a királyiak. Nagy valószínűséggel azonban a második bajnoki találkozóra már bevetésen készen állhat a Real Valladolid ellen, ha az AS orvosának jóslata pontos.

Mendy sérülése miatt Marcelo ismét kibérelheti magának a balhátvéd pozícióját, egyedül Nachoval, mint lehetséges alternatíva.

Fotó: Ira L. Black/Corbis via Getty Images