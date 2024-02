Debütáltak a Real Madridban, majd soha többé nem játszottak náluk. Ezúttal olyan egészen híres futballistákat mutatunk be, akiknek az önéletrajzában... egy Real-meccs szerepel.

Nemcsak a fiatal focisták, hanem számos tapasztalt, nagynevű labdarúgó álmodik arról, hogy valamelyik sztárcsapat színeiben is megmutathassa magát. Bekerülni sem könnyű, hát még ott maradni.

Marcos Alonso

Marcos Alonso ma már a Barcelona játékosa, korábban megfordult többek között a Fiorentina és a Chelsea színeiben, azt azonban nem mindenki tudja, hogy a Real Madridban nevelkedett. A korosztályos csapatok után eljutott a felnőttekhez, az akkor 19 éves labdarúgó 2010. április 4-én a Racing Santander elleni bajnoki mérkőzés hosszabbításában lépett pályára, Gonzalo Higuain helyett. Később a Boltonhoz adták kölcsön.

Marcos Alonso: I will always have Real Madrid in my heart (2017) pic.twitter.com/16uKiYUBYn — ️️ ️️ (@realmadridindo1) September 2, 2022

Fabinho

Fabinho 2012 nyarán hagyta el szülőhazáját, Brazíliát, a portugál Rio Ave-hoz igazolt, de a klub azonnal kölcsönadta őt a Real Madrid tartalékcsapatának. Az akkor 19 éves játékos rendszeresen játszott, egy nap esélyt kapott arra, hogy a Santiago Bernabeuban is megmutathassa képességeit: amikor a bajnokságban a Real hazai pályán legyőzte a Malagát (6-2), Fabinho a 76. percben állt be Fabio Coentrao helyére. Di Mariának adott egy gólpasszt, ám ez sem ért további közös folytatást, a Monaco viszont bizalmat szavazott számára, majd a Liverpoollal Bajnokok Ligáját nyert.





Pablo Sarabia

Lehet, hogy Sarabia sosem volt címlapsztár, de olyan labdarúgó, aki igen érdekes karriert tudhat maga mögött. Sevillában fejlődött igazán, kiérdemelt egy átigazolást a PSG-hez, a francia fővárosban voltak igazán jó pillanatai, végül 98 fellépésig jutott, majd sikeresen szerepelt kölcsönben a Sporting CP-nél. Ma már a Wolverhampton játékosa, és rendszeresen láthatjuk őt a Premier League pályáin. A Real Madridnál nevelkedő futballistát José Mourinho cserélte be egy BL-meccsen. Az Auxerre elleni bő negyedóránál több nem adatott meg neki a felnőtteknél.

Julen Lopetegui

Lopetegui edzőként futott be nagyobb karriert, de jó játékos is volt, amit az önéletrajza is bizonyít. 19 évesen a Real Sociedadot a Real Madridra, pontosabban ennek a klubnak a tartalékjára cserélte. Több évébe telt, mire betört a királyiak első csapatába, időközben kölcsönben a Las Palmasnál töltött egy kis időt, de végül elérte a célját. A Real bajnoki meccsén 90 percet játszott, és nem is akármilyet, hiszen az Atletico Madrid ellen. Az őrült mérkőzés 3-3-as eredménnyel ért véget. Lopetegui azonban soha többé nem kapott lehetőséget.

Willian Jose

Willian Jose pályafutása csúcsán harmincmilliós piaci értékkel büszkélkedhetett. A Real Sociedad színeiben tündökölt, amelyet 2016-2020 között viselt. Több szezonon keresztül, kissé rosszabb eredményekkel, a Real Betis játékosa volt. Összességében azonban egy rendkívül értékes futballistáról van szó, bejáratott névvel a spanyol piacon. Az önéletrajzában szerepel még a Real Zaragoza, a Las Palmas, a Santos és a... Real Madrid. 2014 januárjában érkezett a spanyol fővárosba, bemutatkozására a 2013/2014-es szezon utolsó előtti fordulójáig kellett várni. A Carlo Ancelotti vezette csapat idegenben 0-2-re kikapott a Celta Vigótól, Jose pedig a 69. percben váltotta Casemirót.

Annak ellenére, hogy a fent említett futballistáknak végül nem sikerült maradandót alkot a Real Madridban, igen érdekes karriert futottak be.

Borítókép: Getty Images