Lehet még remény Ousmane Dembélé karrierje megmentésére Barcelonában.

Ez egy meglehetősen drámai hét volt a szélső számára, aki az elmúlt hetekben új szerződésről tárgyalt. A Barca több szerződéshosszabbítási javaslatot is kínált a játékosnak, akinek a nyáron lejár a szerződése. A múlt héten azonban kiderült, hogy a legutóbbi ajánlatot is elutasították, miután a Barca türelmesen várt a válaszra. A hír megjelenése után a Barca főnöke, Xavi Hernandez egyértelművé tette, hogy ha Dembélé nem újítja meg szerződését, akkor még januárban eladják őt, hogy némi bevételhez jussanak belőle. A klubfőnökök is ezt hangoztatták nyíltan, Dembélét pedig azóta kihagyták a Barca legutóbbi meccsnapi keretéből.

A Mundo Deportivo értesülései szerint Dembélé ügynöke, Moussa Sissoko kedd délután Barcelonába érkezett, hogy a Barca vezetőivel utoljára találkozzon és tárgyaljon. Mindkét fél meglátja, sikerül-e még egyszer megállapodásra jutni, mielőtt a következő lépésről döntenének. Sorsdöntő találkozó ez tehát.

Forrás: football-espana.net

Borítókép és fotók: ESPN FC/Twitter