A David Tryhorn, Ben Nicholas és a Pitch International által készített "The Figo Affair: The Transfer of the Century" című dokumentumfilm augusztus 25-én kerül bemutatásra a Netflixen, és "a futballtörténelem egyik legvitatottabb átigazolásával, Luis FIgóval foglalkozik.

A "The Figo Affair" című filmből kiderült, hogy a dokumentumfilm bemutatja, hogyan befolyásolta Paulo Futre Florentino Péreznek adott hazugsága közvetlenül Luis Figót abban, hogy elhagyja a Barcelonát és a Real Madridhoz csatlakozzon.

Luís Figo. Florentino Pérez. 22 years later, the people at the centre of one of Europe's most controversial football transfers tell their stories.



The Figo Affair: The Transfer that Changed Football, coming to Netflix 25 August. pic.twitter.com/7G1yMEVHiw