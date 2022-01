Dani Alves ismét bebizonyította mekkora tisztelettel van klubja iránt.



A katalán klub legendás játékosa nemrég tért vissza a Barcelonába és az egyik edzés alkalmával megmutatta, mennyit jelent számára a klub.



Alves korábban 2008 és 2016 között játszott a spanyol gárdában és számos trófeát hódított el velük. 2021 végén aztán visszatért, de regisztrációja csak januárban fejeződött be, így a Linares elleni spanyol Király-kupa mérkőzésen léphetett pályára először.



Nemrég egy a csapat edzésén készült felvétel látott napvilágot, melyen az látszik, hogy a pályát elhagyó játékosok nagy része keresztülvág a fűre felfestett címere, Alves azonban az utolsó pillanatban kikerüli azt, ezzel is mutatva mennyire tiszteli a klubot. Mozdulatával a többieknek is példát mutatott, a mögötte haladó 20 éves Gonzalez ugyanis a mintájára ugyan így cselekedett.

| Dani Alves avoids stepping on the Barça Crest as a sign of respect. Nico González sees him and also does the same!

pic.twitter.com/XsDbEDrTek — infosfcb  (@infosfcb) January 4, 2022