Az Atletico Madrid új erőnléti edzőt keres, miután megerősítették, hogy Oscar "Profe" Ortega úgy döntött, hogy elhagyja a klubot.

A 65 éves szakember, aki 2011-ben érkezett a klubhoz Diego Simeone vezetőedző mellett, a szezon végén távozott volna, amikor lejár a szerződése, ehelyett azonban azonnali hatállyal távozik.

Ortega az elmúlt 12 és fél évben figyelemre méltó és népszerű személyiség volt az Atletico csapatánál, bár az elmúlt 12 hónapban csökkent a tekintélye. Azok után, hogy több mint 17 éven át volt tagja Simeone edzői stábjának, többek között a San Lorenzónál és a Cataniánál is, az utóbbi időben olyan hírek láttak napvilágot, hogy a páros kapcsolata megromlott.

BREAKING and OFFICIAL: Profe Ortega announces his departure from Atlético Madrid after almost 13 years at the club. pic.twitter.com/yIoTjxSpNu