A 28 éves Memphis Depaynek lehetősége volt elhagyni a Barcelonát, de ő a nehezebb utat választotta.



A katalánok ezen a nyáron sok pénzt költöttek új szerzeményeikre, így több már meglevő játékosukat is elengedték volna, hogy visszaszorítsák a költségeiket. Köztük volt Memphis Depay is. A játékosnak több lehetősége is akadt, ám úgy döntött, marad a Barcelonában. A holland válogatott labdarúgója, nemrég elmagyarázta, miért tette le a voksát a maradás mellett.



„Jöttek más klubok, aztán megnéztem a lehetőségeimet. Úgy döntöttem, hogy megküzdök az esélyemért” – mondta Depay az ESPN-nek.



„Aubameyanggal együtt én voltam a Barça legjobb góllövője (az előző szezonban). Szeretem a versenyt, és nem menekülök előle. Élvezem, hogy a Barcában vagyok” – tette hozzá.



Depay szerződése az idei szezon után jár le a Barcelonával. A 28 éves játékos ebben a szezonban három mérkőzésen szerzett gólt.

Borítókép: Fran Santiago/Getty Images