Néhány napig úgy tűnt, hogy van remény Neymar Jr visszatérésére Barcelonában, ám ahogy telt-múlt az idő, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy hiába igyekszik a klub megtenni ezért mindent, szinte lehetetlen küldetésre vállalkoztak.

Deco, a klub új sportigazgatója igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba a Relevonak, hogy mindenkinek világos legyen, miért nem jött össze a transzfer.

„Mindenki tudja, hogy jelenleg sajnos a pénzügyi helyzetünkből kifolyólag lehetetlen volt egy ajánlatot leraknunk az asztalra.”

Deco vélhetően nem csak a brazil csillagászati fizetésére utalt, hanem arra is, hogy PSG 90 millió eurót azonnal kap a brazilért, míg sajtóhírek szerint egyéb bónuszok formájában további 50 millió euróval gazdagodhatnak. Noha akadtak idők, amikor a spanyol bajnok úgy szórta a pénzt, mintha nem lenne holnap, épp emiatt került olyan helyzetbe, amilyenbe most is van, így minden pénzügyi tranzakciót alaposan át kell gondolnia.

Neymar egyébként próbálta rávenni a szaúdiakat arra, hogy egy négy éves szerződés keretein belül az első évet Barcelonában töltse, ám erről az Al Hilalnál hallani sem akartak, sőt, inkább adtak neki egy két éves szerződést, amiben ugyanannyi pénzt kap majd fizetésként, mintha az eredeti négy éves kontraktust töltené ki.





Hogy látjuk-e még Neymart Barcelona mezben, egyelőre rejtély marad a még mindig csak 31 esztendős futballista esetében.



Borítókép: Getty Images / Europa Press News