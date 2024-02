Pep Guardiola Barcelonánál töltött időszakát gyakran a klub legnagyobb korszakaként emlegetik. A spanyol szakember irányítása alatt 2008 és 2012 között a katalánok összesen 14 trófeát nyertek, köztük egy ikonikus triplázással.

Abban azonban nem mindenki ért egyet, hogy a katalán taktikus forradalmat hajtott volna végre a klubnál. A gránátvörös-kékek egykori játékosa, a mostani sportigazgató Deco megosztotta a saját nézőpontját a dolgokról.

„Amikor ő Guardiola megérkezett a Barcelonához, úgy beszélnek róla, mint egy forradalomról, ami egy nagy hazugság. Ronaldinho és én elmentünk, de még mindig ott volt Xavi, Iniesta, Busquets-et előléptették, Yaya Toure, Afrika legjobb játékosa volt, valamint Messi és Samuel Eto'o is játszott" - mondta.

