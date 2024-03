Bár a Barcelona közelgő megüresedő vezetőedzői posztjáról már eddig is rengeteg találgatás látott napvilágot, úgy tűnik, hogy van egy durva szűkített jelöltlista, amelyet széles körben preferenciaként emlegetnek, köztük Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Hansi Flick és Roberto de Zerbi nevével.

Egyikük sem tökéletes jelölt, és a sportigazgató Deco talán megkockáztatja álmai kinevezését.

„Egy ideális világban Deco kedvenc edzője Luis Enrique" - árulta el Sique Rodriguez a Cadena SER-nek.

„Az asztúriai edzőt kedveli a legjobban, más kérdés, hogy leszerződhet-e vagy sem, mert szerződése van a PSG-vel. Az olyan fiatal edzők, mint Arteta vagy Xabi Alonso nagyon kedveltek. Roberto de Zerbit is kedvelik, és a módszereit is ismerik. Nyilván mindig is a német módszerről beszéltünk: Flick, Tuchel... A gazdasági helyzet olyan, amilyen, és ez korlátozza a lehetőségeket, de jelenleg Luis Enrique az az edző, akit a legjobban kedvelnek” – folytatta.

A Barcelona mérkőzése előtt Deco a Sport által közvetített Movistar+-nak azt mondta, hogy Xavi leváltásáról túl sokat beszélnek.

„Szerintem túl sokat beszélnek erről a kérdésről. Xavi jövőjével kapcsolatban már mondtam, hogy a döntése nem az, amit mi akartunk, de most arra kell koncentrálnunk, hogy meccsről meccsre jobban játsszunk, és azon gondolkodjunk, hogy mit kell tennünk a mérkőzéseken" – magyarázta Deco.

Enriquet 2025-ig szóló szerződés köti a Paris Saint-Germainhez, és a francia fővárosban töltött első évének a válságos szakaszához érkezik. Kérdéses azonban, hogy hajlandó-e elmozdulni, és hogy a PSG hajlandó-e elengedni őt anélkül, hogy jelentős összeget kérne cserébe.

Luis Enrique már beszélt a következő párizsi szezonjáról, és úgy tűnik, hogy csak egy komolyabb összezördülés szakíthatná szét őket a szezon végén, miközben a PSG a Kylian Mbappé utáni korszakra készül.

A Barcelonánál ráadásul jóval kevesebb erőforrás állna a rendelkezésére a PSG-hez képest.

