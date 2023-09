A Manchester Unitedtől kiebrudált, és jelenleg a Getafe kölcsönjátékosaként szereplő Mason Greenwood a hétvégén megkapta első játékperceit a spanyol klubnál.



Az angol a kispadon kezdte a találkozót, és az utolsó 15 percre jött be, Juanmi Latasa helyett.

A 21 éves támadót az Osasuna-fanok az első pillanattól kezdve kinézték maguknak és „Greenwood, halj meg!” kiáltásokkal „üdvözölték”, írja az Athletic.

Az eset kapcsán nem tudni, hogy indul-e hivatalos eljárás a liga részéről, de a pénzbüntetés biztosra vehető. A játékosnak bizonyára nem volt kellemes, hogy 2022 januárja óta lejátszott első tétmeccsén ilyen „közjáték” nehezítette a dolgát.

