Bár nemrég még úgy tűnt, végre pont kerül Frenkie de Jong ügyére, egy a reptéren készített videó újra felborzolta a kedélyeket.



A holland labdarúgó sorsa egész nyáron lázban tartotta a világot. A katalán klub a nehéz anyagi helyzete miatt szeretett volna megválni a 25 éves játékostól, ám ő hangoztatta, maradni akar. De Jongra két klub is felfigyelt. A Manchester United és a Chelsea is küzdött a kegyeiért, most azonban úgy tűnik, pont kerül az ügy végére.



A CBS Sportban Ben Jacobson arról számolt be, hogy az United lemondott a játékosról, míg a Chelsea nem jutott tovább a Barcelonával folytatott tárgyalásokon.

Eközben arról is írtak a lapok, De Jong belement abba, hogy egy új átstrukturált szerződést írjon alá, mellyel a klub csökkenteni tudná hatalmasra dagadt bérköltségét.

Ezek alapján sokan azt hitték, az ügy lezárult, ám nemrég előkerült egy videó, ami újra olajat öntött a tűzre. A Twitteren közzétett felvételen az látszik, ahogy a Barcelona játékosa egy bőrönddel megjelenik a reptéren. A videón jól hallatszik, hogy az újságírók arról faggatják De Jongot, Londonba tart-e. A kérdés azonban nyitott maradt, mivel a holland nem adott választ a kérdésre.

