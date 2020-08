David Silva a Real Sociedad csapatában folytatja pályafutását, miután a világ- és Európa-bajnok spanyol labdarúgó szerződése lejárt a Manchester Citynél.

A 129-szeres válogatott két évig lesz a bajnokságban legutóbb hatodik Sociedad futballistája.



A Manchester City hétfőn jelentette be, hogy David Silva szobrot kap a stadion előtt. A támadó tíz év után, 14 trófeával távozik a klubtól.

