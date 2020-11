Lionel Messi olyan nagyság, mint maga a Barcelona, ezért megérdemli, hogy róla nevezzék majd el a katalán klub felújításra váró stadionját - véli Dani Alves, a csapat korábbi meghatározó labdarúgója, aki szerint az argentin támadó nem talál a mostaninál jobb otthonra.

A 118-szoros brazil válogatott védő osztja Messi aggodalmait azzal kapcsolatban, ahogyan az FC Barcelona Josep Maria Bartomeu irányításával működött, és szerinte is több tisztelet járt volna a klub legeredményesebb gólszerzőjének, amikor a nyáron jelezte távozási szándékát. A hatszoros aranylabdás végül letett szándékáról, mert nem akart jogi vitákba bonyolódni arról, hogy ki kell-e érte fizetni a 700 millió eurós kivásárlási árat vagy sem, de szerződése a jövő nyáron lejár, így szabadon igazolhatóvá válik, ha addig nem köt új megállapodást.



(Kép: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)



Alves szerint érthető, hogy Messi távozni akart, amikor azt látta, hogy körülötte minden romokban hever.



"Annyit tett már (a klubért), hogy megérdemli, hogy az új stadiont róla nevezzék el" - mondta a katalán Rac1 rádiónak, csatlakozva ezzel egykori csapattársához, a most is Barcelonában futballozó Gérard Piquéhez.



A jobboldali védő ugyanakkor - aki éveket játszott Messivel és többek között három Bajnokok Ligáját, valamint hat spanyol bajnokságot nyert a Barcelonával - arra biztatja a vb-ezüstérmes argentin játékost, hogy maradjon.



"Mondtam neki, hogy ne hagyja el a Barcelonát" - hangoztatta a 37 éves Alves, aki 2016-ban szerződött el a Juventushoz, majd a Paris Saint-Germainben játszott, most pedig a Sao Paulóban futballozik. - Amikor a klub megpróbált megszabadulni tőlem, ezt elmondtam neki, de ő azt válaszolta: +ne menj, hova mehetnél, ami jobb lenne ennél+" - emlékezett vissza. Elárulta, hogy felidézte ezt Messinek idén nyáron, és bár nem kapott választ, tudja, hogy üzenete megérkezett a címzetthez.



(Kép: Alex Caparros/Getty Images)



A Barcelona a csúfos augusztusi BL-búcsú - a negyeddöntőben a későbbi győztes Bayern Münchentől elszenvedett 8-2-es vereség - után az új bajnokságban, a holland Ronald Koeman irányításával sem találja igazán a ritmust, de ez a brazil labdarúgó szerint nem meglepő.



"A Barcelona filozófiát váltott, normális, hogy most gondjai vannak. Elvesztette egyéniségét és kemény folyamaton kell keresztülmennie, hogy visszaszerezze" - vélekedett Alves.



A klubban kialakult helyzet miatt, illetve a pártoló tagok nyomására Josep Maria Bartomeu múlt kedden benyújtotta lemondását, és az elnökkel együtt az igazgatóság is lemondott.

Kép: David Ramos/Getty Images