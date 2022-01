Dani Alves azt mondta, szeretné, ha Lionel Messi a Barcelonánál fejezné be pályafutását. Alves és Messi évekig játszottak együtt, míg előbbi 2016-ban a Juventushoz távozott.

Ekkor a brazil még nem tudhatta, hogy lesz lehetősége visszatérni a Camp Nou-ba, főleg nem 38 évesen. Alves úgy képzelte a visszatérését, hogy itt várja jó barátja, Messi is, aki úgy tűnt, az egész pályafutását a Barcelonánál tölti majd. Ám a nyári események során az argentin a klub pénzügyi problémái miatt ingyen távozott a PSG-hez.

