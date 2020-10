Az FC Barcelona a helyi egészségügyi hatóság jóváhagyására vár ahhoz, hogy kitűzze a Josep Bartomeu klubelnökkel szembeni bizalmatlansági indítvány szavazásának időpontját.

"Mindenki egészségét garantálnunk kell, a szavazókét és a dolgozókét is" - jelentette ki a katalán egyesület első számú vezetője az igazgatótanács hétfői ülését követően.



A klub eredetileg jövő héten a csapat stadionjában, a Camp Nouban tartotta volna a voksolást, de mostanáig nem kapta meg az engedélyt a hatóságoktól.



A klubtagok egy csoportja - amely változást szeretne a vezetésben - szeptemberben nyújtotta be a petíciót, amely 20 687 aláírást tartalmaz. A szabályok szerint a teljes tagság 15 százalékának (16 520 fő) kell kérnie szavazást a bizalmatlansági indítványról.



Az eredeti tervek szerint márciusban lenne a tisztújító közgyűlés, de a tagok egy része a Bayern Münchentől elszenvedett megalázó 8-2-es Bajnokok Ligája-vereség, a trófea nélküli idény és Lionel Messi korábbi távozási szándéka miatt már most szeretné leváltani a vezetőséget.



A 33 éves argentin sztár végül maradt, mert Bartomeu nem akarta elengedni, de Messi azt mondta: a klubelnök elárulta őt, korábban ugyanis azt ígérte, a nyáron maga dönthet a jövőjéről.



A katalánok az új idényt sem kezdték jól, a bajnokságban öt mérkőzésen mindössze hét pontot gyűjtötték, ráadásul hétvégén 3-1-re kikaptak az ősi rivális Real Madridtól. A Bajnokok Ligájában viszont győzelemmel rajtoltak, ugyanis 5-1-re felülmúlták a legrangosabb európai kupasorozatba 25 év után visszatérő Ferencvárost.

