Felajánlották Philippe Coutinho számára a 10-es mezt a Barcelonában, miután Lionel Messi a nyáron távozott a klubtól.

Mivel a klub nem tudta regisztrálni új szerződését annak ellenére, hogy Messi beleegyezett az 50 százalékos fizetéscsökkentésbe, a Barca valaha volt legnagyobb játékosa 21 év után távozott Barceloából, és kétéves szerződést írt alá a Paris Saint-Germain csapatával. Ezt követően sokan azt kérték, hogy vonultassák vissza a 10-es mezszámot, vagy legalább szüneteltessék annak kiadását. Ennek ellenére, úgy tűnik a Liverpool korábbi sztárja, Coutinho viselheti ezt a terhet a hátán ebben a szezonban.

Annak ellenére, hogy nagyon nem indult jól Coutinho karrierje a Barcában, Ronald Koeman most nagyon is számít rá. A brazil játékos érkezésekor Johan Cruyff 14-es számát kapta meg, majd a 7-es mezt is magára húzta. A Liverpoolban és a Bayern Münchenben azonban mindig a 10-es szám jelent meg a hátán. A Barcelona jelenlegi 14-es hordozója Rey Manaj, aki a B-csapatból került fel.

Coutinho ennélfogva nem rendelkezik mezszámmal, és jelenleg a 10-es szám áll rendelkezésre a keretben, illetve a 25-ös, amely a La Liga szabályai szerint a kapusoknak van fenntartva.

