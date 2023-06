Samu Chukwueze mára a La Liga egyik legizgalmasabb játékosává érett, aki csupán idő kérdése, hogy egy igazán nagy csapatban próbáljon szerencsét.



A szélső elmesélte, nem volt könnyű idáig jutnia, azért sem, mert otthonról sem kapta meg a szükséges támogatást ehhez.

„Először nem akartam a Villarrealhoz igazolni. Nem tudtam semmit a klubról, őszintén szólva még azt sem, hogy hol van…”



„Mára már úgy érzem, ez volt a legjobb döntés az életemben, a világ egyik legjobb klubjában vagyok, ők a családom, ez az otthonom. Nagyon nehéz lesz, ha egy nap el kell mennem innen.”



„A góljaim a Bernabeuban? Valóra vált álom! Ki ne álmodna arról, hogy betalál a Real Madridnak az ő stadionjukban? Nos nekem kettőt is sikerült lőnöm! Történelmi volt nekem is és a klubnak is.”



"Érdeklődés? Pletykák mindig lesznek, én viszont csak a Villarrealra koncentrálok. Nem tudom, mi az igazság a Real Madrid érdeklődéséből, én jelenleg azt gondolom, hogy ez nem igaz.”



„Pau Torres a fogadott testvérem. Amikor idekerültem, nem beszéltem a nyelvet, ő volt az, aki eljött hozzám és azt mondta, lógjak vele és a barátaival, szocializálódjak, tanuljam a nyelvet.”



