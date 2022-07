A Marca.com értesülései szerint a klub és a játékos között már megszületett a megállapodás, ehhez azonban távoznia kell Paco Alcácernek.

A szebb napokat is látott spanyol csatár jelenleg is a csapaton kívül edz, a hírek szerint a Celta Vigo igazolná le, de amíg az az ügylet nem megy végbe, Cavani sem tud aláírni.

Az uruguayi gólvágónak a Manchester United volt a legutóbbi csapata, ám ott lejárt a szerződése, így szabadon igazolhatóvá vált.

Villarreal are in talks with Uruguayan star free agent Edinson Cavani over a 2-year contract.



