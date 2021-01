Carles Puyol egy korábbi 2016-os interjúban mesélte el, hogy apja mit mondott neki, mielőtt elment volna a Barcelona csapatához próbajátékra.

"Amikor elmentem a próbajátékra, hogy bejussak a Barcelona csapatához, apám azt mondta nekem:

Ha visszajössz, és nem választottak ki téged, mert 20 jobb játékosuk volt nálad, akkor semmi gond. De ha azért nem választanak ki, mert van 20 srác, aki keményebb és határozottabb nálad, akkor ne is gyere haza."

Puyol 1995-ben, 17 évesen csatlakozott a La Masia-hoz. A védő négy évvel később debütált a a felnőtt csapatban. Louis van Gaal volt az, aki lehetőséget adott a fiatal tehetségnek.

1999-2014 között összesen 392 alkalommal lépett pályára a Barcelona színeiben és minden fontosabb trófeát megnyert a csapattal.

