A Real Madrid középpályása, Eduardo Camavinga megköszönte a Bajnokok Ligája sajtótájékoztatójának utolsó előtti kérdéséért felelős újságírónak, amiért az RB Leipzig elleni szerdai összecsapásról kérdezte őt.

Az egyik első kérdés, amit feltettek neki, természetesen a francia csapattársára, Kylian Mbappéra és annak jövőjére vonatkozott.

Mbappé a szezon végén, a szerződésének lejártával távozik a Paris Saint-Germaintől, ennyit a francia klub is megerősített, de azt nem erősítették meg, hogy a Real Madrid lesz-e az úti célja vagy sem. A hírek szerint csak a részletekről kell dönteni, és a legtöbben arra számítanak, hogy Mbappé a következő szezonban a Santiago Bernabeuban fog játszani.

Camavinga on Mbappé and Real Madrid: “I tell you the truth; I haven’t spoken with Kylian”.



"He's a PSG player and I don't know what will happen next season".