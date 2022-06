A Real Madrid korábbi elnöke az El Confidencialnak adott interjújában úgy kommentálta Mbappé meghiúsult átigazolását, hogy párhuzamot vont azzal, amikor Cristiano Ronaldóval tárgyaltak.

Milyen emlékei vannak a Cristianóért folytatott tárgyalásokról?

„Két évig beszélgettünk a Manchester Uniteddel, de semmiáron nem akarták eladni. ó kapcsolatom volt David Gill-lel, a vezérigazgatóval. Jorge Mendes és Cristiano elmondták nekünk, hogy szeretnének jönni, és mi ki is tartottunk egészen 2008 decemberéig, amikor megegyeztünk a Manchester Uniteddel. Cristiano hosszabbított, de a szerződésében szerepelt egy 94 millió eurós kivásárlási záradék. A klub azt mondta, ha akarjuk, akkor egyben kell fizetnünk, ami nem volt probléma, megvolt rá a keret és Cristiano beleegyezése is. Garantált üzlet volt. Mert ha meghátrált volna, 30 millió eurót kellett volna fizetnie nekünk, de ha mi gondolja meg magunkat, akkor nekünk is neki. A Manchester nem akarta eladni, de végül úgy döntöttek, hogy tiszteletben tartják a játékos akaratát. Ezért is csodálkozom azon, ami Mbappéval történt.”



Mit gondol, mi történt Mbappéval?

„Azt hittem, most is ez történt, mármint kötöttek egy játékosgaranciális megállapodást. Meg vagyok lepve. Történt valami, amit nem tudunk, de ha 200 millió eurót ajánlotta a PSG-nek, ahogy azt az elnök mondta, az azért van, mert több kellett, mint a játékos szava. Képzeld el, ha a PSG elfogadja, és a játékos meghátrál. Nem voltál bebiztosítva. Cristianóval ezt csináltuk. Nem tudom, nem bíztak-e túlzottan a játékos szavában. De meglep, hogy nem volt ennek következménye.”

A rajongók kiábrándultsága a legrosszabb...

„Igen, kár érte, mert az emberek kész tényként kezelték már az érkezését. De ez sem tragédia. Csalódás, de ahogy mindig mondom, a Real Madrid többet ad egy játékosnak, mint fordítva. Ebben a szezonban három címet nyertek Mbappé nélkül. Azt sem értettem, hogy Cristiano miért ment el. A Real Madrid tekintélyt ad, erősíti az imázst, és címeket nyersz. Cristiano hibázott, mióta távozott nem nyert semmit.”